Vous pensez être en possession d'un faux billet ? Voici comment le reconnaître

Lorsque l'on paie en liquide, on s'affiche à un certain risque : être en possession d'un faux-billet. C'est ce qui est arrivé à Jocelyne, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Comment peut-on les reconnaître ? Afin de s'assurer que le commerçant a raison, il est nécessaire de toucher, regarder et incliner le billet. Parce qu'en général,

les contrefaçons sont de mauvaises imitations.

Les caractéristiques

Un faux-billet est caractérisé par un papier ferme. Certaines parties sont plus épaisses que d'autres. Il faut regarder le billet par transparence, de nombreux détails doivent apparaître. Mais pour en avoir le cœur net, le plus simple, c'est de se rendre dans une banque. Elles ont les équipements nécessaires pour traiter et vérifier ces billets.