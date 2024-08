Biden et Harris en campagne ensemble pour la première fois, pour fêter une victoire économique

Joe Biden et Kamala Harris, engagés dans un pas de deux délicat depuis que la vice-présidente a remplacé le président dans la course à la Maison Blanche, font pour la première fois campagne ensemble jeudi, dans l'élan d'une victoire économique.

Joe Biden comme Kamala Harris doivent prononcer des discours à 17h30 GMT.

Il s'agit d'un déplacement officiel, non d'un événement organisé par le parti, mais c'est bien la première fois que tous deux font campagne ensemble depuis le 21 juillet, date à laquelle le démocrate de 81 ans a renoncé à briguer un second mandat, et appelé à serrer les rangs derrière la vice-présidente de 59 ans.

La réforme annoncée jeudi va permettre dès la première année, en 2026, d'économiser 1,5 milliard de dollars pour les assurés concernés, des Américains de plus de 65 ans, et 6 milliards de dollars pour les contribuables, selon la Maison Blanche.

Joe Biden aurait pu s'attribuer seul le mérite, puisque l'annonce découle de l'une de ses lois phares, appelée "Inflation Reduction Act", un pharaonique plan d'investissements dans la transition énergétique et le pouvoir d'achat.