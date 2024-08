Environ 15.000 personnes à la 42e Régate de baignoires de Dinant

Cette dernière espérait atteindre la barre des 40 baignoires, il y en avait 42 en comptant les 15 baignoires en kit. "Cela faisait longtemps que nous n'avions plus eu autant de baignoires", s'est réjouit Julien Dolhet, l'un des organisateurs.

Le thème non-obligatoire de cette 42e édition était le "Tour de Belgique". "À ce niveau, on est très satisfait, plus de 80% des régatiers ont joué le jeu", a ajouté Jean-Olivier Meyfroid, autre membre de l'organisation. On retrouvait, notamment, des régates aux couleurs de Jacques Brel, de Tintin, de l'Atomium, de la frite, de la bière, du chocolat, du Chat de Geluck, etc...

Le thème de la 43e édition a déjà été annoncé. Il s'agira des jeux vidéo.