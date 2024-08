L'armée israélienne dit avoir "éliminé plus de 17.000 terroristes" à Gaza

Le porte-parole de l'armée israélienne a dit jeudi que ses troupes avaient "éliminé plus de 17.000 terroristes" à Gaza où la guerre entre Israël et le Hamas appuyé par d'autres mouvements armés palestiniens est entrée dans son onzième mois.

"Nos forces continuent de combattre à Gaza (...) nous avons éliminé jusqu'à présent plus de 17.000 terroristes", a affirmé le contre-amiral Daniel Hagari. Ce chiffre est impossible à vérifier et le Hamas refuse de communiquer ses pertes. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas recense 40.005 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, sans détailler le nombre de civils et de combattants tués.