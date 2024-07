Côte d'Ivoire: échauffourées à Abidjan entre forces de l'ordre et habitants pendant des démolitions

Des centaines d'habitants du quartier populaire d'Adjamé village, situé dans le centre d'Abidjan, ont manifesté leur colère par un rassemblement et des jets de pierre lancés en direction des gendarmes et policiers déployés, qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogènes.

Des échauffourées ont opposé pendant plusieurs heures des forces de l'ordre et des centaines d'habitants d'un quartier d'Abidjan jeudi, lors d'une opération de démolition et d'expulsion, a constaté un journaliste de l'AFP.

Au moins un engin de chantier a été incendié par les manifestants, a constaté l'AFP.

Jeudi midi, des dizaines de maisons étaient détruites et les rues jonchées de débris, sous lesquels les riverains cherchaient leurs affaires.

Il n'y a "pas eu de blessés", a assuré le directeur général adjoint chargé de la sécurité publique, Siaka Dosso.

Selon un habitant interrogé par l'AFP, qui a souhaité rester anonyme, les forces de l'ordre sont venues dès 5H00 du matin (GMT et locales) et ont dit "de faire sortir les bagages des maisons". Puis, ils ont "cassé les maisons des gens (...) on leur a demandé d'arrêter", a-t-il ajouté, assurant ne pas savoir "où passer la nuit".