Guillaume Boutin prolongé à la tête de Proximus pour un second mandat de six ans

Le conseil d'administration de Proximus a renouvelé, à l'unanimité, le mandat de Guillaume Boutin en tant que CEO du groupe télécom belge pour six ans, signale-t-il jeudi soir, après clôture de la bourse.

Guillaume Boutin a fait avancer l'opérateur sur de multiples fronts: le développement international, la digitalisation de l'entreprise et le déploiement des réseaux mobiles et fixes, des "moteurs importants" du succès de Proximus qui ont, dans le même temps, stimulé l'économie et la société belges, souligne encore le CA.

Le Français occupe le poste d'administrateur délégué de Proximus depuis décembre 2019. Depuis lors, il a donné une "forte impulsion" à la stratégie de l'entreprise, note le CA. "Son leadership visionnaire et l'excellente mise en œuvre du programme de transformation stratégique ont repositionné Proximus avec succès sur une nouvelle trajectoire de croissance rentable tant sur le marché domestique que sur le marché international", pointe-t-il notamment.

Le conseil d'administration a adopté la prolongation de son mandat à l'unanimité et sur recommandation du comité de nomination et de rémunération du groupe, précise-t-il. Cette décision, prise de manière proactive (puisque le premier mandat se termine en décembre 2025, NDLR) est un "signe de confiance dans son leadership et dans la stratégie déployée", justifie Proximus.

Cette prolongation s'accompagne par ailleurs de quelques modifications au niveau de la rémunération du CEO français. Celle de base restera inchangée. La rémunération supplémentaire que Guillaume Boutin reçoit pour ses responsabilités internationales sera, elle, adaptée "pour refléter l'évolution des activités internationales du groupe et l'étendue plus large" de ses fonctions.

Le patron est en effet également président de BICS et CEO de Proximus Opal, incluant les responsabilités sur Telesign et Route Mobile. Toutes ces entreprises sont des filiales du groupe télécom belge. Cette rémunération a été fixée à 400.000 euros par an.