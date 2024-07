Vaste incendie dans le nord de la Californie, en pleine vague de chaleur

Le "Park Fire" s'est déclenché mercredi soir, au dernier jour d'une nouvelle vague de chaleur qui touchait la région. En l'espace d'une nuit, il a déjà ravagé plus de 180 km2 et provoqué l'évacuation de "plus de 3.500 personnes", d'après un communiqué du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.

L'Ouest américain a connu plusieurs vagues de chaleur depuis début juin, et des dizaines de feux brûlent actuellement dans la région.

Voisin de la Californie, l'Oregon lutte notamment contre un mégafeu, le plus grand du pays, qui a ravagé plus de 1.080 km2 de forêt et provoqué des évacuations dans une région rurale de l'Etat. Les flammes font rage et créent des colonnes de fumée, affectant la qualité de l'air jusque dans l'Idaho voisin.

Les incendies touchent également l'ouest du Canada, où une partie de la ville touristique de Jasper a été détruite.