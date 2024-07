JO: Marchand sur la route d'un exceptionnel doublé, Seine d'or et de bronze pour les triathlètes

Cette deuxième médaille d'or de Léon Marchand, après celle décrochée sur 400 m quatre nages, porte à 24 (dont 7 en or), le nombre de médailles françaises depuis le début des JO.

La France a empoché mercredi cinq autres médailles grâce au titre olympique de Cassandre Beaugrand et au bronze de Léo Bergère en triathlon, dont les épreuves ont pu avoir lieu après des analyses "conformes" de la Seine, en plus du bronze d'Anthony Jeanjean en BMX Freestyle, de Maxime-Gaël Ngayap Hambou en judo et des Bleus du sabre par équipes.

Dans cette épreuve qui mêle 1.500 m de natation en eau libre, 40 km de vélo et 10 km de course, elle a fait la différence dans la dernière partie de la course à pied.

Moins de trois heures plus tard, Léo Bergère a pris la médaille de bronze de l'épreuve masculine derrière les deux favoris, le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde.

. Marchand en marche

L'exploit à portée de main... Léon Marchand a remporté son premier titre de la soirée sur 200 m papillon, au terme d'une course folle et d'un dernier 50 m de légende, avant de replonger dans la soirée (22h31) pour la finale du 200 m brasse. Au passage, Marchand bouclera un marathon de six courses en deux jours.