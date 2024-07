Les fans des Jeux olympiques peuvent faire le tour du monde... sans quitter Paris

"Hots-dogs et glaces à l'italienne", le jeune homme de 28 ans se sent "comme à la maison". Tout d'un coup, la salle se met à frétiller et applaudit l'Américaine Perris Benegas qui se classe deuxième en BMX féminin.

"Go USA!", concluent Ben et ses parents.

Chris, lui, assiste à la courte défaite des Américains contre les Iraniens en escrime, 45-44, un match "excitant" toutefois. Interrogé sur le symbole d'une telle affiche, il botte en touche: "C'est du sport, laissons le être du sport".

- "Je t'aime Paris" -

A travers Paris, de nombreuses nations accueillent leurs fans venus d'ici ou d'ailleurs applaudir leurs équipes ou découvrir leur culture. La "Team Ireland" a choisi un pub irlandais voisin du Moulin Rouge. Vers 15H30, Tim Buckley et son ami James, tous les deux 27 ans, se mettent en jambes avec un burger et une bière.