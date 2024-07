Les frappes à Téhéran et Beyrouth "n'aident pas" à faire baisser les tensions

Les frappes imputées à Israël qui ont tué le chef du Hamas à Téhéran et un commandant du Hezbollah près de Beyrouth "n'aident pas" à faire baisser les tensions dans la région, ont estimé mercredi les Etats-Unis, ne voyant toutefois "pas de signes qu'une escalade soit imminente".

Le Hamas et les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont annoncé que le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, avait été tué mercredi par une frappe aérienne à Téhéran. Ils ont accusé Israël, qui n'a fait aucune déclaration à ce sujet jusqu'ici.

Une frappe israélienne a par ailleurs tué mardi le chef militaire du Hezbollah libanais, Fouad Chokr, près de Beyrouth.

Les Etats-Unis ont relevé au "niveau 4", le plus haut possible, leur recommandation de "ne pas voyager" au Liban "en raison des tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël".

Ces événements font redouter une contagion de la guerre qui fait rage depuis bientôt dix mois dans la bande de Gaza entre Israël, ennemi juré de l'Iran, et le Hamas, soutenu par Téhéran.