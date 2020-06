Coup de pouce de la Wallonie pour les artistes: leur employeur aura jusqu'à 500€/an de réduction

Plus aucun spectacle depuis la mi-mars, inutile de dire que les artistes souffrent. En Belgique comme partout ailleurs dans le monde. Alors que le rideau va enfin se lever à nouveau dans deux semaines devant un maximum de 200 spectateurs qui se tiendront à distance les uns des autres, la ministre de l'Emploi Christie Morreale annonce une aide pour leurs employeurs afin de les convaincre de relancer des spectacles et embaucher.

L'aide concernera les artistes inscrits au FOREM et qui ont obtenu un contrat – même pour une durée très courte - l’année précédente ou dans les 12 mois qui précèdent leur nouvel engagement.

A compter du premier juin 2020 et pendant près d’un an, les employeurs qui embauchent des artistes, toute discipline confondue, pourront recevoir jusqu’à 500 euros de réduction sur le paiement de salaire de chaque artiste sous contrat. Cette aide est dégressive et s’étend sur deux ans. Elle permet d’allouer 500 euros pendant un an, 250 euros pendant les six mois suivants et 125 euros durant les six derniers mois.

Il s'agit d'une extension d'une aide à l'embauche appelée "Impulsion". En 2019, les aides impulsion "12mois+" ont bénéficié à 9.973 entreprises et 38.436 travailleurs.

"Cette mesure donne de l’oxygène au monde culturel qui a été et reste fortement impacté par cette crise sanitaire", s'est félicitée la ministre.