Des clients ont été débités deux fois pour leurs achats chez Carrefour ce weekend

(Belga) Certains clients de magasins Carrefour ont été débités deux fois au cours du weekend, rapportent RTL Info et VRT News lundi soir, évoquant des milliers de consommateurs dans le cas. L'enseigne impute le problème, résolu désormais, à Worldline qui dément pour sa part.

Une porte-parole du groupe Carrefour confirme "un souci technique" de double paiement, sans être en mesure de préciser quels magasins précisément étaient concernés. La chaine assure que "les clients lésés vont être remboursés par leur propre banque" et qu''"il n'y a désormais plus aucun problème". Selon le groupe de supermarchés, c'est l'intermédiaire 'Worldline', en charge des transactions bancaires, qui serait en cause. Carrefour indique en effet ne pas avoir reçu les montants à deux reprises même si les clients ont été débités deux fois De son côté, Worldline affirme que le problème ne vient pas de chez lui. "Nous avons examiné en détail notre système et il en ressort qu'aucun dysfonctionnement technique n'a eu lieu", selon le porte-parole de Worldline, Eric Spapens. "Il s'agit d'une erreur d'appréciation chez Carrefour. Ils pensent que le problème se situe chez nous mais ce n'est pas le cas", poursuit le porte-parole. (Belga)