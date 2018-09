Energie: pas besoin de réserve stratégique cet hiver

(Belga) Pour la première fois depuis 2014, aucune réserve stratégique ne sera prévue pour l'hiver prochain. La ministre de l'Énergie Marie Christine Marghem (MR) estime que la production sera suffisante pour faire tourner les radiateurs l'hiver durant, peut-on lire mardi dans De Tijd et L'Echo.

Mme Marghem avait pourtant fait savoir au printemps qu'une réserve stratégique de 500 mégawatts serait nécessaire pour l'hiver - une puissance équivalant à la moitié de la capacité d'un réacteur nucléaire classique. La ministre avait jusqu'au 1er septembre pour revoir ce chiffre sur la base d'analyses plus poussées. Mme Marghem a décidé de ramener ces 500 mégawatts à zéro. "Nous n'avons besoin d'aucune réserve stratégique; la production intérieure et les possibilités d'importation sont suffisantes", selon son cabinet. La décision de la ministre Marghem met fin au marché public pour la capacité d'urgence. Les consommateurs d'électricité ne devront dès lors plus payer de supplément de facture pour la réserve stratégique. (Belga)