266 milliards: l'épargne totale des Belges continue de grandir mais concerne surtout les plus aisés

Un nouveau chiffre record en Belgique: l'épargne des Belges s'élevait à plus de 266 milliards d'euros en octobre dernier. C'est plus qu'en octobre 2017.

Mais attention, cette statistique montre surtout que la fracture sociale se creuse de plus en plus. Les explications de Bruno Colmant, économiste à la Banque Degroof Petercam: "C’est un phénomène extrêmement important. On voit que la classe moyenne est en train de progressivement se diluer et que l’épargne se localise dans les tranches les plus aisées de la population. Certaines personnes n’ont pas d’épargne et sont même en déficit, c’est-à-dire en endettement net. Il y a d’autres personnes plus favorisées qui peuvent mettre de l’argent de côté", précise-t-il.

"Donc quand on parle de l’épargne des Belges qui grossit, ce n’est pas l’épargne de tous les Belges, mais simplement de ceux qui peuvent se permettre de ne pas dépenser tout leur salaire et de l’épargner. Manifestement, c’est une certaine dissociation dans l’économie qu’on est en train de constater", conclut-il.