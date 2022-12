Grand Baromètre: à quelle température chauffez-vous pour faire des économies?

Malgré le froid bien présent, la crise énergétique influence notre manière de nous chauffer. C'est le thème des questions qu'on vous a posées pour le Grand Baromètre IPSOS RTL INFO, et l'heure est aux économies.

Ce geste, cette année, tout le monde ou presque l’a fait… 81% des Belges interrogés ont baissé la consigne de température de leur chaudière. Mais alors, à quelle température chauffez-vous pour faire des économies?

"Je chauffe à 15 degrés", "Il doit faire 11 degrés chez moi, et j'ai froid. Comme on est en collocation et que ça coûte super cher, on a décidé de ne pas chauffer", "Il fait 20 degrés chez moi", nous disent des Belges interrogés.

Dans notre grand baromètre, 8% des personnes interrogées chauffent à moins de 17°, 8% à 17°, 16% à 18°, 28% à 19°, 26% à 20°, 10% à + de 20°.

Mais la question, c’est de savoir si ces comportements vont se maintenir pour cet hiver…

Premier élément à prendre en compte, la météo. Les deux semaines à venir vont être plus froides que les normales, mais il ne faut pas non plus se réjouir pour la suite. "Je pense que nous ne connaîtrons pas un hiver hyper chaud. Ou bien ça sera normal ou un peu plus doux que normalement, mais pas 2-3 degrés au-dessus de la normale", annonce le météorologue David Dehenauw.

Deuxième élément: les prix de l’énergie, du gaz, de l’électricité. Ils avaient baissé ces dernières semaines mais semblent repartir à la hausse. "Il y a eu une diminution grâce au début de l'hiver qui était un petit peu clément. Maintenant, on reste à des prix qui sont très élevés. Si on regarde par rapport à il y a deux ans, c'est 3 à 4 fois plus. 7 fois plus qu'avant le prix de l'augmentation. Cela reste relativement élevé", explique Francesco Contino, professeur spécialisé en énergie à l'UCLouvain.