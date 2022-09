Ils continuent de grimper: voici les prix de l'immobilier en Belgique

Les maisons les plus chères sont localisées dans la capitale à Ixelles et à la côte à Knokke-Heist avec un prix médian à 750.000 euros au premier semestre 2022, indique lundi Statbel, l'office de statistiques. Les maisons les moins chères - tout type confondu - se situaient à Hastière (73.500 euros), dans le Namurois. Sans surprise, les prix sont à la hausse sur l'ensemble du territoire.

En Wallonie

La Région wallonne est celle où les prix étaient le moins élevés. Au premier semestre 2022, les maisons deux ou trois façades ont affiché un prix médian de 170.000 euros (+10.000 euros par rapport à il y a un an). Le prix médian des quatre façades a, lui, progressé de 20.000 euros pour atteindre 285.000 euros. Les appartements sont devenus plus chers (+12.000 euros) et coûtaient 172.000 euros.

En Wallonie, c'est à Lasne (Brabant wallon) que le prix des maisons (tout type) était le plus élevé avec un prix médian de 657.000 euros.

Bruxelles

La Région de Bruxelles-Capitale est, là aussi sans surprise, la plus chère pour tous les types de logements. Les maisons deux et trois façades y coûtaient 486.000 euros et ont augmenté de 52.000 euros en un an. Le prix médian des maisons quatre façades a augmenté pour atteindre 1.150.000 euros (+50.000 euros). Le prix médian des appartements a, lui, atteint 250.000 euros (+11.000 euros).

Flandre

Entre les deux régions, on retrouve la Flandre. Les maisons deux ou trois façades y coûtaient 280.000 euros, les quatre façades 390.000 euros et les appartements ont coûté 230.000 euros.

Les provinces les plus chères

Les deux Brabants restent les provinces les plus chères. En Brabant wallon, les maisons deux et trois façades y coûtaient 310.000 euros. Pour les maisons quatre façades, le prix médian était de 465.000 euros. Les appartements atteignaient, eux, un prix de 250.000 euros.

La province la moins chère

A l'inverse, le Hainaut était la province la moins chère pour les maisons deux et trois façades (150.000 euros) et les appartements (145.000 euros). La province de Namur était la moins chère pour les maisons quatre façades (245.000 euros).

Les résultats ont été obtenus sur la base des actes de vente enregistrés auprès du SPF Finances.