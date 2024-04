Préavis de grève à l'aéroport de Charleroi: pourquoi ce vendredi est un jour crucial?

Dès lors, à quoi faut-il s'attendre pour les vacances qui arrivent? Les Belges qui comptent s'évader pourront-ils partir et, si oui, ne rencontreront-ils pas des problèmes au retour? Il est difficile de répondre à ces questions avec certitude. La journée d'aujourd'hui devrait permettre d'y voir plus clair. Il y a une nouvelle réunion prévue entre les syndicats et la direction dans la matinée.

Selon nos informations, cette rencontre portera sur la CCT90 (une convention collective qui porte sur les avantages liés aux résultats). Ce n'est pas le point de friction direct qui a mené au préavis de grève, mais les syndicats se voient dans la foulée de cette réunion pour convenir des actions, arrêts ou autres mouvements de grève qui seront potentiellement menés.

Les voyageurs, qui sont attendus en nombre (plus de 500.000) à l'aéroport de Charleroi pendant ces vacances, devraient donc en savoir plus dans le courant de la journée.

À lire aussi Plus de 500.000 voyageurs attendus à l'aéroport de Charleroi ces deux prochaines semaines