MediaMarkt ferme trois magasins en Belgique

Trois magasins MediaMarkt vont fermer leurs portes définitivement à compter du 30 septembre prochain. Les trois antennes sont situées dans des magasins de la chaîne Makro. Il s'agit des MediaMarkt d'Alleur en province de Liège, de Lodelinsart (Hainaut) et un dernier situé en Flandre à Eke. L'annonce a été faite lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire entre direction et représentants syndicaux.

Au total, 40 personnes travaillent dans les trois antennes qui ferment leurs portes. Janick Desaedeleer, responsable presse du groupe MediaMarkt, informe: "Personne ne perd son emploi. Ces personnes vont être transférées vers d'autres MediaMarkt, aux mêmes conditions de travail." Et de développer: "Ils étaient trop petits et pas assez rentables. D'autres MediaMarkt, plus grands, se trouvent trop près."

Informé par la direction, Youssef Haddad, délégué syndical CNE craint que les 40 personnes ne créent un excédant d'employés dans les magasins accueillants pour les semaines et mois à venir.

Les employés du MediaMarkt d'Alleur seront redirigés vers celui de la Mediacité à Liège. Ceux de Lodelinsart seront transférés vers celui de Gosselies. Enfin les travailleurs d'Eke vers Zwijnaarde.

Il y a quelques mois, nous évoquions déjà sur RTL INFO, la grève d'employés MediaMarkt qui sollicitaient de meilleures conditions de travail.