Vous pourrez désormais faire des virements bancaires instantanés: l'argent sera sur le compte en quelques secondes

Les banques belges ont lancé lundi les premiers virements instantanés destinés au grand public. Il est désormais possible pour le client de transférer de l'argent en quelques secondes, annonce la fédération sectorielle Febelfin.

Les virements instantanés pourront être effectués à tout moment, de jour comme de nuit, les week-ends et les jours fériés. L'argent viré est crédité sur le compte du bénéficiaire en quelques secondes, même si celui-ci détient un compte auprès d'une autre banque. Il est toutefois indispensable que les deux institutions adoptent la nouvelle méthode. Seize banques belges traiteront des virements instantanés: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & Co, Nagelmackers, Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, CPH, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING Belgique, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank. D'autres établissements, comme AXA Banque, offriront également des virements instantanés à l'avenir.

Tous les virements bancaires ne seront pas instantanés par défaut. Chaque banque est libre de déterminer les tarifs liés à ce nouveau service, ainsi qu'une éventuelle limite de paiement.Dans un premier temps, les virements instantanés ne seront possibles qu'en Belgique. Par la suite, ils pourront également être effectués dans l'ensemble de la zone de paiement européenne unique (SEPA).