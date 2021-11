4 mois après les inondations, la police pourrait avoir retrouvé le corps de la dernière victime

Quatre mois après les inondations de cet été, la police pourrait bien avoir retrouvé le corps de la dernière victime.



De source policière, un corps a été retrouvé sur une berge de l'Ourthe entre Tilff et Angleur. Il se trouvait dans un état de décomposition, dans un tas de détritus. S'agit-il de la dernière victime des inondations? Il est encore trop tôt pour le dire. Des analyses ADN sont en cours.



Pour rappel, ces inondations ont fait 37 morts et un homme, Daniel Gilson (70 ans), n'a jamais été retrouvé. On sait qu'il était présent, le soir de la catastrophe, dans son chalet, en partie détruit par les eaux.

La police fédéral, qui a déployé beaucoup de moyens pour le retrouver, ne s'exprimera qu'une fois que l'analyse ADN sera terminée. Un processus qui pourrait encore prendre quelques jours.