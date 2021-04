Accident mortel à la gare d'Amay : un homme heurté par un train

(Belga) Un homme a perdu la vie après avoir été percuté par un train à la gare d'Amay mercredi en début de soirée, a indiqué le bourgmestre Jean-Michel Javaux.

L'individu a été heurté par un train reliant Huy et Liège en traversant les voies aux alentours de 19h00. La victime est décédée sur place : "Les 50 passagers ont été évacués, le conducteur de train en état de choc a été pris en charge par le service d'aide aux victimes de la Police des Chemins de fer. La dorsale est fermée entre Huy et Flémalle. L'identité du malheureux est inconnue jusqu'ici", précisait le bourgmestre d'Amay à 21h30. Un périmètre de sécurité a été installé. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, Infrabel, la Police des chemins de fer ainsi que la zone de police Meuse-Hesbaye se sont rendus à la gare d'Amay. Le parquet de Liège et le médecin légiste étaient également attendus mercredi soir afin de déterminer les circonstances de l'accident. Aux alentours de 22h50, la circulation des trains reprenait progressivement.