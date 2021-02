Alain Mathot acquitté: "J'ai subi cela pendant 13 ans, c'est un quart de ma vie"

Alain Mathot a été acquitté ce jeudi par le tribunal correctionnel de Liège pour les préventions de corruption passive, de faux, de blanchiment, d'abus de biens sociaux et d'infractions aux enchères publiques. Le tribunal a analysé le dossier en profondeur et n'a relevé aucun élément permettant de retenir que l'ex-député-bourgmestre de Seraing aurait reçu des fonds de Philippe Leroy, son principal accusateur.

Alain Mathot était poursuivi pour ces faits dans le cadre de la construction de l'incinérateur de déchets Uvelia à Herstal.

Seule une prévention de fraude à la TVA, dans le cadre de travaux réalisés chez Alain Mathot, est reconnue. Pour cette prévention, subsidiairement, Alain Mathot a obtenu la suspension du prononcé.

"La procédure dirigée contre Alain Mathot était particulièrement injuste. Il a gardé une carapace en public mais j'ai constaté à quel point cela l'a affecté. Tout ce qui a été dit ou fantasmé contre lui, ce sont des éléments qui ne sont pas confortés. Je suis sûr qu'il est innocent. Rien ne permet de dire que c'est un corrompu. Ce n'est pas facile d'être le fils de Guy Mathot. Il a été tué en plein vol alors qu'il a essayé de se faire un prénom", avait plaidé son avocat Me Mayence.

Alain Mathot a pris une dernière fois la parole. "J'ai perdu pied en 2008 quand est paru un premier article accusateur. A ce moment-là, je me retrouve propulsé dans un schéma de corruption. J'ai tenté de savoir ce qui m'arrivait. J'ai subi cela pendant 13 ans. C'est un quart de ma vie à supporter ce qui est inimaginable", a-t-il confessé. "Vous ne pouvez pas mesurer le déferlement de haine qui s'est abattu sur ma famille. On m'a souhaité d'être brûlé dans l'incinérateur ou d'être fusillé sur un mur. Mes enfants ont été confrontés à cela. Comment fait-on pour prouver son innocence ? J'ai même été obligé de prouver où j'ai acheté mes slips 10 ans plus tôt. Je n'ai jamais touché le moindre euro de ma vie pour faire un acte illégal. Je ne suis pas un corrompu", a-t-il certifié au tribunal.