Assises Tongres - "J'ai peur de me souvenir", affirme l'accusé

(Belga) À la demande de son avocat Dimitri de Béco, l'accusé Yvo T. (Theunissen), soupçonné d'avoir mortellement blessé le policier Amaury Delrez, s'est exprimé une nouvelle fois mardi aux assises de Tongres et a donné une autre version en affirmant que "c'est un événement terrible, j'ai peur de m'en souvenir". Lundi, il affirmait pourtant ne pas se rappeler, ou ne pas vouloir se rappeler, avoir tiré sur le policier le 26 août 2018.

Les enquêteurs ont montré une vidéo amateur sur les trajectoires de fuite de l'accusé, de son frère et de leur ami, après qu'Amaury Delrez a été abattu. Ils ont aussi évoqué les contacts téléphoniques d'Yvo T. (Theunissen) avec une amie et avec sa mère pour leur fournir les détails des endroits où venir le chercher. Le frère et l'ami étaient déjà retournés dans le Limbourg néerlandais où ils se sont présentés à la police de Brunssum. C'est finalement le père qui s'est révélé être le plus proche pour venir chercher l'accusé là où il s'était réfugié. Le père Theunissen était en route vers la gîte où se cachait son fils lorsqu'il a croisé un combi de police. Yvo T. (Theunissen) a été interpellé peu après. Il avait déjà brûlé son gsm, quelques fragments carbonisés ont pu être récupérés. Des photos montrent aussi l'accusé dans un fauteuil, avachi par l'alcool et la prise de speed, 7,5 heures après les faits. Mercredi seront notamment appelés à la barre des témoins, l'expert psychiatre, le juge d'instruction et, dans l'après-midi, le frère de l'accusé, ainsi que l'ami présent le soir des faits. L'audience commencera exceptionnellement à 9h30. (Belga)