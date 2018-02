Cet homme a escaladé une gouttière pour cambrioler un appartement: le reconnaissez-vous?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet d'Anvers.

Le jeudi 23 novembre 2017 entre 17h30 et 20h42, un cambriolage a été commis dans l'appartement d'un couple situé Luitenant Lippenslaan à Borgerhout. L'auteur a probablement escaladé le tuyau de gouttière pour parvenir à l'étage de l'appartement et s'y introduire via la terrasse.



L'auteur a fouillé tout l'appartement et a aussi ouvert toutes les armoires. Il a emporté des bijoux, de l’argent et d'autres objets de valeur.



L'auteur a été filmé par les caméras de surveillance et apparaît clairement sur les images.









Signalement de l'auteur



Il s'agit d'un jeune homme âgé entre 20 et 25 ans. Il a le visage allongé, les cheveux coupés court sur les côtés et un peu plus long sur le dessus.



Il portait une veste matelassée à capuche et des chaussures de sport.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu