Deux incendies simultanés dans des maisons abandonnées à Seraing

(Belga) Deux incendies se sont produits dans deux maisons abandonnées vendredi soir à Jemeppe-sur-Meuse et à Seraing (province de Liège), indiquent les pompiers de Liège.

Le feu a d'abord pris à 19h10, dans une habitation abandonnée de Seraing, avant qu'un autre incendie ne soit déclaré 30 minutes plus tard, dans une autre maison, elle aussi, abandonnée à Jemeppe. Les deux bâtiments étaient complètement embrasés lorsque les pompiers sont intervenus. Selon les hommes du feu, ces incendies sont suspects et pourraient être volontaires. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de ces deux incendies. (Belga)