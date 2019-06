Deux voleurs à la tire privés de liberté à Namur

(Belga) Deux voleurs à la tire ont été privés de liberté à proximité de la gare de Namur, a indiqué mercredi le parquet namurois.

Les deux individus, nés en 1990 et 1994, sont suspectés d'une dizaine de vols effectués ces derniers jours dans la capitale wallonne. En séjour illégal, il auraient aussi agi avec une légère violence dans plusieurs cas. Les faits se sont principalement déroulés dans la rue Godefroid et celle des Croisiers. Leurs cibles étaient des clients des cafés avoisinants qui avaient visiblement un peu trop bu. Profitant de leur inattention en cours de discussion, ils leur ont dérobé des téléphones et des portefeuilles. Ce sont les images des caméras de surveillance qui ont permis de les interpeller. Ils devraient être entendus par un juge d'instruction jeudi. (Belga)