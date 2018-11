Dinant: un homme justifie son exhibitionnisme par des problèmes de diarrhée

Le parquet de Namur a requis, jeudi devant le tribunal correctionnel de Dinant, dix mois de prison avec sursis à l'encontre d'un homme poursuivi pour des faits d'outrage public aux moeurs, le 19 juin 2017 à Dinant. Le prévenu a été pris trois fois en photo par une de ses voisines alors qu'il se trouvait nu sur son balcon, qui donne sur la route. "C'est la rue principale d'Anseremme, où il y a un important passage de voitures et de piétons. Il y a également un commerce à 50 mètres et une école à 100 mètres", a précisé le parquet. Sur ces photos, on voit le prévenu arroser ses fleurs, prendre le soleil et être simplement appuyé contre la rambarde. L'intéressé affirme que son comportement était la conséquence d'une maladie. "J'ai subi une opération en août 2016. Depuis, je souffre de gros problèmes de diarrhée. C'est déjà arrivé une centaine de fois", a-t-il expliqué.

La situation pourrait prêter à sourire, mais elle est loin d'être drôle pour le prévenu, a commenté son avocat. "Il s'est battu contre la maladie et depuis il vit un enfer. J'ai des clichés de l'intérieur de son appartement. Alors, oui, quand on a du tapis plein sur le sol et qu'on souffre de diarrhée comme lui, on préfère courir sur la terrasse. C'est ça la réalité. Ce n'est pas qu'il aime se promener nu. Les critères de l'outrage public aux mœurs ne sont pas réunis. Il ne voulait pas se montrer nu."