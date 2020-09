Liège; il percute son ami avec sa voiture pour se venger d'un coup de poing... pour une histoire de chat

Le parquet a requis, vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège, une peine de cinq ans de prison contre un Liégeois âgé de 29 ans, poursuivi pour avoir commis une tentative d'assassinat. Le prévenu avait volontairement percuté son meilleur ami avec sa voiture, après un conflit banal au sujet de la garde d'un chat.

Les faits s'étaient déroulés en août 2018 dans la région de Liège. Le prévenu et la victime, deux jeunes hommes qui se connaissaient, étaient en conflit au sujet de la garde d'un chat. Un coup de poing avait été porté par la victime au prévenu lors de leur dispute. Le prévenu n'avait pas accepté cet incident car il s'était senti humilié devant ses amis. Sous l'effet de la colère, il s'était emparé d'un couteau et avait proféré des menaces de mort à l'égard de son adversaire. Le lendemain de cette première scène, le prévenu avait attendu son adversaire avec l'objectif de se venger. Au volant de sa voiture, il l'avait alors volontairement percuté. Le jeune homme victime de la collision avait été atteint à la cage thoracique et aux membres, lorsque la porte du véhicule s'était refermée sur ses jambes. Selon une expertise, le prévenu roulait à 40 km/h au moment de l'impact. Cette scène commise sous l'effet de la colère a été qualifiée en tentative d'assassinat par le parquet, qui a sollicité une peine de cinq ans de prison, sans s'opposer à un sursis partiel. La défense a contesté l'intention homicide et a sollicité une peine assortie d'un sursis total. Le jugement sera prononcé le 18 septembre.