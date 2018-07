TC Nivelles - Trente mois de prison avec sursis pour le "jardinier" de 1.400 plants de cannabis

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Henrik T., un ressortissant albanais sans domicile connu en Belgique et né le 31 décembe 1986, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8.000 euros. Il devra également dédommager la société Ores à hauteur de 16.000 euros. L'homme avait été arrêté en décembre 2016 dans une habitation de Beauvechain, lors d'une perquisition opérée par la police qui cherchait une plantation de cannabis. Il s'agissait du "jardinier" qui s'occupait sur place de 1.400 plants pour le compte d'une organisation internationale.

Le voisinage avait donné l'alerte en voyant le manège de personnes qui occupaient les lieux et amenaient du terreau, des pots de fleurs, des câbles, etc. Des voitures immatriculées aux Pays-Bas, notamment un 4X4, faisaient également des allers-retours qui intriguaient les voisins. Lors de la perquisition menée sur place en décembre 2017, les policiers sont tombés sur une culture de 1.400 plants répartis dans quatre chambres, stimulés par 21 lampes, aérés par 21 ventilateurs, et chauffés par six chauffages électriques. Une installation élaborée qui ne consommait officiellement aucune électricité: un bricolage avant le compteur d'Ores permettait aux cultivateurs de ne payer aucune facture. Ores, en se basant sur la consommation des différents appareils durant au moins deux mois, a estimé son préjudice à environ 16.000 eros. A l'audience, le prévenu qui avait été intercepté lors de la perquisition avait avoué être le "jardinier" engagé en Albanie pour s'occuper des plants (son billet d'avion avait été payé par l'organisation), mais aussi avoir prêté son aide pour le bidouillage de l'installation électrique. (Belga)