Tensions sociales chez Skeyes: les vols suspendus mercredi de 8h à 10h à Charleroi

Le trafic aérien sera à nouveau à l'arrêt au-dessus de l'aéroport de Charleroi (BSCA), mercredi matin entre 8h et 10h.

Aucun vol ne sera possible mercredi matin à l'aéroport de Charleroi, entre 8h00 et 10h00, en raison d'un nombre insuffisant de contrôleurs aériens, a-t-on appris auprès de Skeyes, l'organisme en charge du contrôle aérien en Belgique.

L'ex-Belgocontrol est confronté depuis plusieurs semaines à un conflit social après la dépôt d'un préavis de grève par la CSC et le syndicat libéral. Les tensions tournent notamment autour de l'organisation et de la charge de travail. Une rencontre était en cours mardi soir entre la direction et les syndicats.



"Les limites du raisonnable ont depuis longtemps été dépassées"

Les actions des contrôleurs aériens ont déjà coûté 4 millions d'euros à Brussels Airlines, selon les calculs de la compagnie aérienne, dévoilés mardi. La compagnie appelle les parties impliquées dans le conflit à sortir de l'impasse. Voilà ce qu'on peut lire dans un courrier adressé par Christina Foerster, CEO de Brussels Airlines, à la direction de Skeyes, aux syndicats et à la guilde belge des contrôleurs aériens (BGATC), et dont Belga a pu prendre connaissance.

"Les limites du raisonnable ont depuis longtemps été dépassées (...) Nous comptons sur le fait que la situation sera rétablie dans un très proche avenir", complète-t-elle. Maaike Andries, porte-parole de Brussels Airlines, confirme également l'estimation de 4 millions d'euros de dommages et intérêts dus aux annulations et retards multiples.

Les actions de ces dernières semaines sont prises en compte dans ce calcul, ainsi que la grève nationale du 13 février à laquelle ont aussi participé les contrôleurs aériens. "Brussels Airlines ne prend pas position pour l'une ou l'autre des parties. Nous voulons simplement trouver une solution à ce conflit social, le plus vite possible", précise Maaike Andries, porte-parole de Brussels Airlines.