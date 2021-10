Voici les images de l'arrestation de l'homme chez qui deux enfants disparus à La Calamine ont été retrouvés

L'homme de 49 ans de La Calamine, privé de liberté samedi soir après que deux enfants ont été retrouvés chez lui alors qu'ils avaient disparu durant plus d'une heure, comparait devant la justice. On saura ce vendredi après-midi s'il reste en détention. Entretemps, nous avons obtenu des images amateur de son arrestation (voir la vidéo ci-dessus).

"Il était suivi par le tribunal d'application des peines, il y avait une assistante de probation qui le contrôlait régulièrement. Et il n'y a pas eu le moindre incident (avant celui de samedi dernier). Donc on ne s'explique pas ce qui a pu se passer", explique Andrea Tilgenkamp, procureur du roi d'Eupen.

On ignore effectivement pourquoi il était ivre et dénudé, et ce qu'il a fait subir à ces deux enfants, un frère et sa sœur de 4 et 6 ans. Une enquête est en cours. Les victimes ont subi des examens médicaux et seront entendus par une équipe spécialisée.