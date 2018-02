La reine Mathilde sensibilise les jeunes au cyber-harcèlement

(Belga) A l'occasion de la journée pour un Internet plus sûr, la reine Mathilde s'est engagée personnellement dans une campagne de sensibilisation afin de sensibiliser les jeunes au cyber-harcèlement. Dans un message vidéo, elle invite ainsi la population à se montrer "solidaires des jeunes qui sont victimes de harcèlement" et d'avoir "l'audace d'en parler". La capsule va à présent être diffusée sur les réseaux sociaux et à travers les médias.

"Ne permettez pas que le harcèlement en ligne bouleverse la vie de quelqu'un. Je vous demande à tous de dire 'non' au harcèlement en ligne. Montrez-vous solidaires des jeunes qui sont victimes de harcèlement et ayez l'audace d'en parler", dit ainsi la souveraine. "Si certaines choses qui sont publiées en ligne vous inquiètent, vous mettent en colère ou vous rendent tristes, parlez-en. Ne gardez pas cela pour vous. Parlez-en à vos parents, à vos amis ou à d'autres personnes en qui vous avez confiance. Il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui sera prêt à vous écouter et à vous aider", ajoute-t-elle. La reine Mathilde invite en outre les jeunes à être solidaires. "Serrez-vous les coudes pour faire face ensemble au harcèlement. N'hésitez pas à dire au harceleur que son attitude est déplacée. C'est vous qui êtes 'cool', pas lui. Car le cyber-harcèlement, c'est vraiment nul." (Belga)