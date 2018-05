Problèmes cardiaques: le Roi Albert II va devoir subir une opération

Le Roi Albert II va subir une opération cardiaque d'ici une dizaine de jours aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe Saint-Lambert. La date exacte de l'opération n'a pas encore été communiquée.

L'ancien souverain va pouvoir rentrer chez lui aujourd'hui pour se reposer avant de revenir à l'hôpital pour l'opération où il sera traité pour un rétrécissement de la valve aortique.

"C'est une intervention peu risquée et peu invasive", a indiqué le chirurgien Hugo Vanermen dans le journal Het Nieuwsblad.

A l'heure actuelle, le Palais n'a fait aucun commentaire.

Albert II a passé des examens aux Cliniques universitaires Saint-Luc, jeudi.

Dans le passé, le roi Albert a déjà été admis à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. En 2000, il a été opéré à Alost pour une autre sténose, de l'artère coronaire à l'époque. Il a ensuite dû subir un quadruple pontage.



Opéré pour une hernie discale

Ce n’est pas la première fois qu’Albert II est hospitalisé. En 1999, il a connu des problèmes de dos lors d’une visite au Portugal. A Alost, il avait été opéré pour une hernie discale.

Quelques mois plus tard, toujours dans ce même hôpital, il subit sans doute l’opération chirurgicale la plus lourde. Il s'agit d'un quadruple pontage. L'intervention a duré deux heures et demi.





Deux opérations pour des problèmes de cataracte

Albert II, le passionné de moto, s’est également fracturé la cheville lors d’une sortie dans le sud de la France. En 2006 puis en 2008, il a subi deux opérations à l’œil pour des problèmes de cataracte.

Entre temps, il a été hospitalisé à la clinique Saint-Jean de Bruxelles pour une fracture du col du fémur. À l’époque, la Belgique se cherchait un gouvernement. Et c’est depuis son lit d’hôpital qu’il a reçu la classe politique en pleine négociation.

Albert II a également connu dans sa vie une intervention au nez et au cuir chevelu. Notre ancien souverain fêtera ses 84 ans le 6 juin prochain.