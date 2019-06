"Mon thermomètre va exploser avec cette canicule": vos photos révèlent l'intensité de la vague de chaleur

C'est officiel depuis ce samedi: la Belgique subit une vague de chaleur. Pour utiliser ce terme, il faut enchaîner cinq jours avec des maxima de plus de 25°C. Parmi ces cinq jours, il doit y avoir au moins trois jours où les maxima dépassent les 30°C. C'est désormais chose faite.



Et alors que le soleil écrasant continue de rayonner sur notre Plat pays, certains d'entre vous ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous. Vous nous avez transmis des images de votre thermomètre, histoire de témoigner (si cela était encore nécessaire) de la canicule actuelle.



Voici donc les températures que vous avez immortalisées aux quatre coins de la Belgique. Evidemment, nous ne savons pas toujours si les thermomètres ont passé leur journée au soleil ou à l'ombre... mais les degrés affichés sont parfois très impressionnants.



Et ça a commencé fort en tout début d'après-midi, vers 13h, avec Greg: "Plus de 40 degrés à Rosée, dans la province de Namur".





Peu après, la voiture de Giuseppe affichait 36°C à La Louvière. "Trop chaud" pour notre témoin.





À Courcelles, le véhicule d'un témoin affichait 43°C peu avant 15h.





Depuis Strépy-Bracquegnies, Angelo a très bien résumé la situation: "Chaud chaud!", nous a-t-il écrit à 15h55. Et pour cause, le mercure approchait dangereusement les 50°C.





La photo d'Agnès est un peu floue, mais on parvient à lire les 41°C mesurés à l'extérieur de chez elle, à Ensival.





En fin d'après-midi, ça chauffait toujours à Wemmel. "Mon thermomètre va bientôt exploser avec cette canicule: 47°C à Wemmel à 17h45!", nous a écrit Guilbert.





A Mouscron, c'était un panneau électronique d'une pharmacie qui rappelait l'intensité de la chaleur. "Très chaud à Menin, près de Mouscron", nous a écrit un témoin de la région.





A 18h50, on aurait pu se dire que la chaleur déclinerait avec le début de soirée, mais il semble qu'il n'en était rien à Verlaine-sur-Sambre. Alain nous a transmis une photo où le mercure frôle les 47°C.





Et pour terminer, voici les prévisions pour les prochains jours: