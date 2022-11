Des nuages et quelques averses

(Belga) La nébulosité deviendra variable à abondante, mercredi après-midi, avec quelques averses depuis la France, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 à 12 degrés en plaine, sous un vent modéré à assez fort.

Mercredi soir, de plus larges éclaircies reviendront, mais le ciel se couvrira ensuite rapidement depuis la France avant l'arrivée d'une zone de pluie active en fin de soirée, qui traversera toutes les régions vers le nord-est. Elle sera ensuite suivie par de fréquentes averses en seconde partie de nuit. Les minima évolueront peu avec des valeurs comprises entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés en basse et en moyenne Belgique. Le vent s'orientera au sud­-est et s'intensifiera ensuite, avec des rafales de 50 à 60km/h. Jeudi matin, il fera d'abord venteux avec des rafales de 70 à 80 km/h et de fréquentes averses. Ensuite, le temps deviendra plus sec sur le centre, avec toutefois un risque d'averses sur l'ouest et le sud­-est du pays. Maxima de 7 à 12 degrés. Vendredi, quelques averses en début de journée, ensuite remplacées par un temps plus sec et un peu plus lumineux, sous des maxima de 5 à 10 degrés. Au cours du week-end, les températures resteront sous les 10 degrés. Un risque d'averses sera présent sur le nord et la mer samedi, et davantage de pluies dimanche. (Belga)