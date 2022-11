Guadeloupe: accalmie en vue après les fortes pluies, réouverture des écoles

(Belga) La Guadeloupe entrevoit l'accalmie après trois jours de pluies intenses ayant provoqué des inondations et des glissements de terrain, selon le dernier bulletin diffusé par Météo-France, ce qui a décidé les autorités à rouvrir les établissements scolaires.

"L'amélioration est attendue en soirée, les averses s'atténuent un peu", a annoncé Météo-France en fin de journée en Guadeloupe. L'île est arrosée depuis trois jours par des pluies diluviennes et frappée par de forts orages qui ont occasionné des inondations en plusieurs points. Malgré cette accalmie annoncée, les prévisionnistes ont maintenu l'île en vigilance orange pour la nuit. En début de soirée, de nouvelles averses se sont abattues sur la zone du Nord Basse-Terre, faisant sortir une nouvelle fois de son lit la rivière Moustique et inondant l'un des principaux axes routiers de l'île, a indiqué le gestionnaire Routes de Guadeloupe. En deux jours, cette zone a reçu environ 300 mm de pluie. La tempête subtropicale Nicole --nommée lundi matin et qui se déplace vers la Floride, sans passer au-dessus de la Guadeloupe-- maintient sur l'île française "des situations de remontée de sud que nous connaissons depuis plusieurs jours", a expliqué le service de météorologie. Les écoles, collèges et lycées --restés portes closes lundi-- vont pouvoir rouvrir dès mardi, ont indiqué le préfet de région Alexandre Rochatte et la rectrice d'académie Christine Gangloff-Ziegler, dans un communiqué commun. Ces intempéries, bien que moins intenses que celles de la tempête Fiona mi-septembre, ont causé des dégâts aux infrastructures ainsi qu'à des entreprises qui ont été inondées. (Belga)