Le vent et la pluie ne quittent plus la Belgique

L'instabilité va se maintenir mercredi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le tableau dépeint n'est pas très réjouissant: ciel très nuageux, averses nombreuses sous la forme de giboulées, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. En Haute Ardenne, les averses pourront en outre adopter un caractère hivernal avec rien de moins que de la neige fondante, voire temporairement un peu de neige tenant au sol. Pour ne rien arranger, le vent se renforcera et les rafales atteindront généralement 70 à 80 km/h, et 90 km/h à la Côte. Il fera entre 3 et 10 degrés.

Le temps se stabilisera progressivement pendant la nuit qui sera fraîche, avec des températures comprises entre 0 et 7 degrés. Le vent diminuera temporairement en intensité avec 70 à 80 km/h en soirée pour ensuite ne plus dépasser les 50 ou 60 km/h durant la nuit. Le répit ne sera toutefois que de courte durée: une nouvelle perturbation envahira la Belgique jeudi par l'ouest, dès le début de la journée. De fréquentes pluies tomberont sur l'ensemble des régions et des précipitations hivernales seront possibles sur les sommets ardennais. Des éclaircies se développeront en début d'après-midi depuis le littoral et s'étendront progressivement au centre et à l'est du pays. Mais la masse d'air deviendra temporairement instable: averses soutenues, coup de tonnerre et grésil seront au programme. Un temps instable qui s'attardera plus longuement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le thermomètre affichera 4 à 11 degrés. A nouveau, les rafales de vent seront comprises entre 70 et 80 km/h et atteindront les 90 km/h sous les plus fortes averses. Pas de grand changement vendredi avec un ciel très nuageux, des périodes de pluies ou d'averses et un vent assez fort.