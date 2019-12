Météo - De belles éclaircies pour le dernier week-end de l'année

(Belga) Malgré la présence de nombreux nuages samedi matin, le soleil s'imposera en cours de journée sur l'est puis sur le reste du pays, à l'exception de l'extrême ouest où les nuages seront tenaces. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 degrés sur l'ouest, sous un vent faible qui soufflera de secteur sud-est, selon les prévisions de l'IRM.

Les nuages reprendront le dessus pendant la nuit sur la plupart des régions et le mercure chutera entre 0 et -6 degrés. Le soleil reviendra dimanche, alternant avec quelques passages nuageux, mais le temps restera sec, sous des maxima compris entre 4 et 6 degrés et un vent toujours faible de secteur sud à sud-est. L'IRM prévoit un temps inchangé lundi. (Belga)