Météo: jusqu'à 25 degrés, voici les prévisions pour les prochains jours

Les brumes et brouillards matinaux laisseront la place à un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies progressivement plus larges, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Cet après­-midi, une petite averse isolée n'est pas exclue, mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima seront proches de 17 degrés en bord de mer et dans les Hautes Fagnes, et de 19 à 22 degrés dans la plupart des autres régions.



La nuit prochaine, la couverture nuageuse s'épaissira, puis de petites pluies aborderont la région côtière à l'aube. Les minima seront de 6 degrés dans les Hautes Fagnes et de 11 ou 12 degrés dans les autres régions.

Samedi, la journée débutera sous une couverture nuageuse assez importante avec de petites pluies sur l'ouest et le centre du pays. Des éclaircies feront ensuite leur apparition mais quelques averses se développeront du littoral vers l'Ardenne. Les maxima varieront entre 14 ou 15 degrés en bord de mer et dans les Hautes Fagnes, et 20 degrés en Campine.

Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, le soleil reprendra le dessus dans toutes les régions. Le temps sera généralement sec. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés.

Lundi, le temps sera ensoleillé et assez chaud avec des voiles nuageux d'altitude et le développement de quelques cumulus sur le relief. Les maxima seront compris entre 16 et 22 degrés. Le vent sera faible de nord à nord-est ou sans direction précise.

Mardi, le temps sera chaud avec un soleil souvent voilé par des champs de nuages élevés. Les maxima varieront entre 20 et 24 degrés dans l'intérieur du pays.

Mercredi, le ciel sera bien ensoleillé avec des maxima proches ou parfois supérieurs à 25 degrés.

Jeudi, persistance du temps chaud et ensoleillé avec des maxima proches ou supérieurs à 25 degrés.