Météo: jusqu'à 28 degrés, voici les prévisions pour les prochains jours

Le temps sera sec, souvent ensoleillé et progressivement plus chaud mardi et mercredi avec des maxima de 25 degrés ou plus, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).



Dimanche, le ciel sera généralement nuageux sur l'est du pays avec, par moments, de la pluie ou une averse. Sur l'ouest et le centre, le temps restera sec avec davantage de soleil. Les maxima se situeront entre 18 ou 19 degrés en Ardenne et localement 23 degrés en plaine.

Lundi, le ciel sera changeant à parfois très nuageux avec des averses par endroits. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, le temps deviendra sec avec des éclaircies de plus en plus larges. Le mercure oscillera entre 18 et 23 degrés.

Mardi, le temps sera souvent ensoleillé, surtout le matin. L'après- midi, quelques champs nuageux pourraient s'inviter, mais le temps restera sec partout, avec des maxima de l'ordre de 24 degrés dans le centre.

La journée de mercredi devrait, elle, être marquée par un temps estival, très ensoleillé et sec. Les maxima se situeront entre 24 degrés à la côte ainsi que dans les Hautes-Fagnes et localement 27 ou 28 degrés ailleurs.

Jeudi, le temps sera d'abord encore assez ensoleillé et sec. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, une dépression orageuse remontera cependant de la France et atteindra la Belgique. Les champs nuageux deviendront alors plus nombreux et donneront lieu à des orages localement intenses. Les températures atteindront jusqu'à 28 degrés dans le centre du pays.

Vendredi, le temps sera plus frais et instable, sous l'influence de courants maritimes. Le ciel sera alors changeant avec quelques averses locales et des maxima de l'ordre de 21 degrés dans le centre.

Samedi, quelques averses sont encore attendues, surtout durant l'avant-midi. L'après-midi, le temps devrait devenir plus sec et un peu plus ensoleillé. Les températures se situeront autour de 22 degrés dans le centre du pays.