Météo - Nuages denses et précipitations clôturent le week-end

La grisaille laissera parfois filtrer l'une ou l'autre éclaircie dimanche, notamment sur la moitié sud-est du pays, mais les nuages bas resteront globalement dominants, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la matinée.

Les nuages se feront de plus en plus denses au fil des heures et en fin de journée, quelques précipitations, sous forme de pluie ou de neige fondante, voire de neige sur le relief, pourraient déjà toucher la Lorraine belge et une partie de l'Ardenne. Les maxima seront généralement compris entre 1 et 3°C, mais pourraient rester légèrement négatifs en Hautes-Fagnes en cas de persistance de nuages bas. Le vent sera modéré et de nouveau piquant, de secteur est à nord-est. Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera très nuageux à couvert partout avec parfois des précipitations, sous forme de pluie ou de neige fondante en plaine et de neige fondante ou de neige qui pourrait blanchir le sol en certains endroits au sud du sillon Sambre et Meuse. Sur le relief, une accumulation de quelques centimètres n'est pas à exclure et la visibilité sera parfois limitée par les précipitations et/ou la formation de brouillard. Les minima seront compris entre -1 et 1°C en Ardenne, et entre 0 et 3°C ailleurs. Lundi, le temps sera gris et brumeux avec de faibles pluies. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations prendront la forme de neige fondante et même parfois de neige, surtout en Haute Belgique. Le temps sera plus sec dans l'ouest. Les maxima se situeront entre -1 et 2°C en Ardenne, autour de 4 ou 5°C dans le centre et de 6°C à la mer. Le vent sera faible de nord revenant l'après-midi au nord-ouest.