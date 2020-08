Météo - Un samedi nuageux parsemé d'averses

(Belga) Les nuages bas seront localement assez nombreux samedi mais par après des éclaircies seront possibles par endroits. Ensuite, la nébulosité augmentera assez rapidement. L'après-midi, de nouvelles averses orageuses devraient se développer, indique samedi l'IRM.

Des averses de plus en plus intenses sur la partie est du pays sont attendues mais elles pourront se déclencher également ailleurs. Les maxima seront compris entre 21 degrés en Hautes-Fagnes et 28 degrés en Campine. Le vent sera faible et variable sur une grande partie du pays, excepté sur l'ouest où il s'orientera au secteur sud avant detourner au nord-ouest. En soirée, les dernières averses s'évacueront par le nord du pays. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. De la brume voire des bancs de brouillard se formeront en de nombreux endroits. Les minima seront comprisentre 11 et 18 degrés. Le vent sera faible de secteur est à nord-est. (Belga)