Prévisions météo: après le vortex polaire, vous allez remercier les courants méridionaux...

Aujourd'hui, la journée débutera avec un temps sec et des éclaircies. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis l'ouest avec graduellement quelques faibles pluies par endroits. L'après-midi, les précipitations deviendront plus marquées à partir de l'ouest. En soirée, le temps deviendra à nouveau sec. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-est. En fin de journée, il virera au secteur ouest à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre jusqu'à 50 ou 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, la zone de pluie s'évacuera rapidement par l'est. A l'arrière, nous retrouverons de larges éclaircies et un temps sec. Les minima descendront entre -2 degrés dans certaines vallées ardennaises et +3 degrés au littoral. Il faudra donc se méfier des plaques de glace qui pourraient éventuellement se former en Ardenne. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, revenant au sud.

Demain, le temps sera sec avec un ciel partagé entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 10 ou 11 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud.

Samedi, des courants méridionaux nettement plus doux envahiront nos régions. Le temps sera assez beau avec un soleil souvent voilé par des bancs de nuages élevés. Quelques débordements un peu plus nuageux sont possibles sur le nord-ouest du pays. Les températures atteindront 12 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 16 degrés en Campine. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud.

Dimanche sera une belle journée ensoleillée. L'atmosphère sera à nouveau très douce avec des températures qui atteindront 13 à 17 degrés. Le vent de sud restera modéré à parfois assez fort.

Lundi, la journée débutera sous le soleil mais le ciel deviendra progressivement plus nuageux à l'approche d'une zone de pluie peu active. La douceur sera encore au rendez-vous avec des maxima de 12 à 17 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud, s'orientant ensuite au sud-ouest.

Mardi, le temps est à nouveau très doux avec des maxima de 12 à 16 degrés. Le ciel sera assez lumineux, mais des passages nuageux déborderont parfois sur le nord-ouest du pays.

Mercredi, le temps sera à nouveau très doux et ensoleillé. Maxima de 14 à 18 degrés.

