Prévisions météo: fortes pluies, plaques de verglas et de la neige attendue sur les hauteurs dans les prochaines heures

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde mardi contre le passage de fortes pluies jusqu'en milieu de nuit, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse. De la neige est également attendue en Haute Belgique et des plaques de verglas pourront se former par endroits.



L'IRM prévoit des averses jusqu'au milieu de la nuit, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse, avec des cumuls de 5 à 10 mm de pluie. La province de Luxembourg est placée en vigilance jaune. En Haute-Belgique, la neige pourrait s'accumuler au sol entre 2 et 4 cm. Les conditions de circulation seront glissantes, avertit l'IRM. Des plaques de verglas pourront se former sur à peu près tout le territoire. Le risque sera cependant moindre au nord-ouest du pays.

Jeudi matin, des gelées seront encore possibles sous les éclaircies. Au fil des heures, la nébulosité augmentera, annonçant l'arrivée d'une zone de pluie en soirée sur l'ouest. La nuit suivante, la zone de précipitations s'enfoncera sur tout le pays avec quelques chutes de neige ou de neige fondante en Ardenne. Les maxima varieront entre 2 et 6 degrés avec un vent qui s'orientera entre le sud et le sud-ouest en devenant modéré.

Vendredi, la zone précipitations parfois hivernales s'évacuera vers l'est en cours de journée. Après son passage, le temps deviendra plus variable à partir de l'ouest avec quelques averses. un peu de neige ou de neige fondante restera possible en haute Ardenne. Maxima de 2 à 6 degrés avec un vent généralement modéré de sud-ouest.