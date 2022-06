Prévisions météo: jusqu'à 27°C attendus cette semaine

Lundi, alors que des éclaircies se développeront depuis l'ouest, il faudra aussi s'attendre à des périodes plus nuageuses avec des averses, localement intenses et éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre ou de coups de vent. Dans l'est du pays, par contre, le ciel restera très nuageux encore une bonne partie de la journée et un peu de pluie sera parfois possible, avant que les averses ne prennent le relais en cours d'après-midi. Dans l'ouest du pays, le temps deviendra alors plus sec et les éclaircies plus larges. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra modéré de secteur sud-ouest. Au littoral, il sera plutôt modéré à assez fort d'ouest.

En soirée, les dernières averses sur l'est du pays s'estomperont, laissant place à un temps sec sous un ciel peu nuageux à serein sur l'ensemble des régions. En cours de nuit, quelques bancs de nuages bas pourront toutefois se former par endroits, notamment en Ardenne. Les minima varieront de 6 degrés dans certaines vallées ardennaises à 12 degrés à la mer. Le vent sera faible, et à la côte parfois encore modéré, de secteur sud-ouest le plus souvent. En haute Belgique, le vent sera plutôt faible et variable.

Demain mardi, le temps sera sec et ensoleillé les premières heures. En cours de journée, on retrouvera plutôt une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Les maxima de saison varieront entre 19 et 24 degrés. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud. Au littoral, une brise de mer modérée de nord à nord-est se lèvera l'après-midi.

Mercredi, le temps restera probablement encore sec avec du soleil et quelques champs nuageux, parfois un peu plus nombreux près de l'Allemagne et sur l'ouest du pays. Il fera assez chaud avec des maxima de 21 à 27 degrés, sous un vent faible à par endroits modéré de secteur sud ou sans direction précise. Une brise de mer se formera à nouveau à la côte.