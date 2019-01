Prévisions météo: le retour de la NEIGE est prévu dans la nuit

Durant la nuit de jeudi à vendredi, l'IRM prévoit à nouveau des chutes de neige avec une accumulation possible entre 1 et 5 cm partout, voire localement un peu plus.

Ce soir, la nébulosité continuera à augmentera partout. Les minima seront compris entre -5 degrés en Hautes-Fagnes et -1 degré ailleurs; ils seront généralement atteints en première partie de nuit. Vers le milieu de la nuit, une perturbation touchera notre pays avec des chutes de neige faibles et, sur l'extrême sud ainsi que la moitié nord du territoire, parfois modérées. Les températures augmenteront un peu et, en seconde partie de nuit, elles se situeront autour ou juste au-dessus de 0 degré en Basse Belgique. Nous prévoyons toutefois une accumulation de 0 à 5 cm de neige en beaucoup d'endroits, et éventuellement un peu plus. Le vent deviendra modéré de secteur sud à est.

Vendredi, le ciel sera partiellement à souvent très nuageux, avec risque d'une ondée locale l'après-midi. Il fera plus doux avec des maxima de 2 à 6 degrés. Les nuages bas seront parfois tenaces en Ardenne et sur le nord-ouest du pays. Le vent sera faible à modéré, généralement de secteur sud.



Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera généralement nuageux, avec possibilité d'une faible averse de pluie ou éventuellement de neige fondante à la côte. Dans le sud-est du pays, nous prévoyons un risque de neige fondante et, plus tard, de neige. Les minima seront compris entre -1 et +2 degrés, sous un vent faible de direction variable.

Ce samedi, le ciel sera souvent très nuageux avec seulement quelques éclaircies locales. En Haute-Belgique, nous prévoyons de la brume ou du brouillard avec parfois encore risque de chutes de neige ou de neige fondante. A a côte, quelques averses de pluie seront possibles. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 6 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Dimanche, le temps sera généralement sec avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux. En Haute Belgique, nous prévoyons des nuages bas et un risque de brouillard. Les maxima se situeront entre 1 degré en Ardenne et 6 degrés à la côte. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest à nord-ouest.



Lundi, le temps sera souvent sec mais quelques averses de neige fondante, et de neige sur les hauteurs, seront temporairement possibles. Les champs nuageux seront dominants et les maxima seront compris entre 0 degré en Ardenne et 4 degrés dans le centre.



Mardi, une faible crête anticyclonique devrait donner lieu à un temps sec et calme, avec toutefois possibilité de nuages bas tenaces. Les maxima seront compris entre 1 degré en Ardenne et 5 degrés à la côte.



Mercredi devrait également être marqué par un temps sec mais plutôt nuageux. Le risque de précipitations (hivernales) augmentera probablement jeudi. Les maxima se situeront autour de 3 ou 4 degrés dans le centre, avec des gelées nocturnes en beaucoup d'endroits.