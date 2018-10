Prévisions météo: on pourra encore profiter de températures exceptionnelles aujourd'hui, et après? (vidéo)

La douceur est toujours au rendez-vous aujourd'hui grâce à un soleil plutôt généreux. Ensuite, les nuages gagneront du terrain et on perdre quelques degrés mais le temps devrait rester sec jusqu'à la fin du week-end.

Aujourd'hui, le temps est sec et ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude. Il fait à nouveau très doux pour la saison, avec des maxima de 20 à 23 degrés en Ardenne, et de 23 à 25 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, le temps restera calme et sec mais les nuages d'altitude deviendront de plus en plus denses à partir de l'ouest. De la brume pourrait également se former par endroits, voire un banc de brouillard.

Mercredi, la journée sera à nouveau douce et assez ensoleillée. A la côte, les champs nuageux pourraient toutefois être plus nombreux mais le temps y restera sec. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés.





Retour des normales saisonnières

Jeudi et vendredi, une perturbation s'attardera sur notre territoire et donnera lieu à un ciel plus nuageux. Le temps restera sec sur la plupart des régions, même si quelques faibles pluies ou bruines seront possibles localement. Les températures se recaleront vers les normales saisonnières, avec des maxima autour de 18 ou 19 degrés jeudi et de 16 ou 17 degrés vendredi.

Pour ce week-end, nous prévoyons un beau temps d'arrière saison avec beaucoup de soleil, surtout dimanche. Samedi, la grisaille matinale pourrait être plus tenace par endroits, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima se situeront entre 15 et 18 degrés dans la plupart des régions.