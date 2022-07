Prévisions météo: quel temps pour ce premier week-end de vacances?

Aujourd'hui, la journée débutera avec du soleil sur la plupart des régions. L'après-midi, principalement au nord du sillon Sambre et Meuse, davantage de passages nuageux seront présents et une ondée ne sera pas totalement exclue. Au sud du pays, le temps devrait rester sec et assez ensoleillé. Les températures seront en hausse avec des maxima de 21 à 23 degrés en Ardenne, autour de 23 degrés au littoral, et 25 degrés en plaine, voire localement jusqu'à 26 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-sud-ouest; l'après-midi, une brise de nord-ouest modérée se lèvera à la côte.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux. Au nord du sillon Sambre et Meuse, les champs nuageux pourraient parfois être transitoirement plus nombreux mais le temps restera généralement sec. Les minima seront compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés dans le centre, sous un vent faible et variable. Sur le nord-ouest du pays, il deviendra généralement modéré de sud-ouest.

Ce dimanche matin, de larges éclaircies seront présentes. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront avec un risque d'une ondée locale. Les maxima se situeront entre 19 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 22 degrés dans le centre. Le vent deviendra modéré de secteur ouest puis faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Lundi, des éclaircies alterneront avec quelques champs nuageux. Une ondée ne pourra être exclue sur le nord-ouest du pays. Les maxima varieront de 20 à 23 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest puis variable.

Mardi, le temps restera généralement sec avec des périodes ensoleillée et quelques champs nuageux. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest.