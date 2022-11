Prévisions météo: un long tunnel de grisaille

Le temps restera généralement sec ce samedi et les températures seront proches des normales de saison, avec des maxima compris entre 7 et 12°, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique (IRM). A partir de dimanche, il fera plus humide pour quelques jours.

Après une matinée lumineuse, le ciel se couvrira progressivement au fil des heures samedi, pour n'être qu'un champ nuageux au cours de la nuit. Quelques faibles pluies seront alors possibles dans la région côtière et à l'extrême ouest du pays mais, sur le reste du territoire, le temps restera sec jusqu'à l'aube. Le mercure ne descendra pas sous les 4°.

Le réveil dimanche se fera donc encore sous les nuages, qui laisseront passer des pluies parfois soutenues et sous forme d'averses sur tout le pays depuis l'ouest dans la journée. Les précipitations seront moins vives au sud-est du pays. L'est du pays aura d'ailleurs droit à quelques éclaircies dans l'après-midi. Les maxima varieront de 6 à 11° et le vent sera modéré à parfois assez fort, avec des rafales proches des 50 km/h.

Le début de semaine prochaine se partagera entre averses et éclaircies, sous un vent modéré à fort. Les maxima seront compris entre 10 et 15°.

Jeudi devrait signer le retour d'un temps sec.