Qualité de l’air médiocre dans tout le pays jusque vendredi: qui est concerné et comment réagir?

Nous sommes en alerte rouge en raison des températures très élevées mais aussi de la qualité médiocre de l’air. Les concentrations en ozone ont déjà dépassé la norme européenne à deux endroits en Flandre. Et le pire est à venir...

Le seuil d’information devrait être dépassé aujourd’hui et demain dans la plupart des endroits du pays. Le taux de concentration d’ozone devrait dépasser les 180 microgrammes par mètre cube d’air. Cela veut donc dire que les personnes à risque, notamment les personnes âgées, devraient souffrir des effets de cette concentration.

"Les concentrations élevées d’ozone entraînent des problèmes respiratoires : irritation de la gorge, crises d’asthme, diminution de la capacité pulmonaire", rappelle Philippe Metz, collaborateur scientifique à la Cellule interrégionale de l'environnement, Céline.





Demain, tout le monde sera concerné

Demain, la situation sera encore plus compliquée. On s’attend à ce que le seuil d’alerte soit dépassé. "Concrètement, par rapport à aujourd’hui où on attend des dépassements du seuil d’information sur certaines parties du territoire, demain, on s’attend à des dépassements dans l’ensemble du pays. Et au nord du pays, il est même probable qu’on dépasse le seuil d’alerte. Ce qui veut dire que ce n’est pas seulement les groupes à risque qui sont concernés par les effets de l’ozone, c’est l’ensemble de la population".



Les mesures à suivre



Ce spécialiste recommande quelques mesures pour éviter les effets de la pollution à l’ozone. "Ce qui est recommandé c’est de privilégier les activités extérieures tôt le matin et de rester à l’intérieur entre midi et 20, 21, voire 22 heures le soir car les concentrations d’ozone augmentent tout au long de la journée", explique enfin Philippe Metz.

La situation devrait s’améliorer dès ce week-end.